La formazione della neo giunta a Caserta

Caserta -Si va verso la formazione della nuova giunta a Caserta, per quanto concerne l’inserimento di eventuali , nuovi nominativi da fondati ‘rumors’ ed a seguito di qualche telefonata intercorsa tra il movimento 5stelle anche per il tramite uno dei suoi rappresentanti istituzionali ossia Giuseppe Conte e Carlo Marino, sindaco rieletto e riconfermato nel comune capoluogo di provincia, per quanto riguarda il settore della transizione ecologica, è spuntato un altro nome per quanto riguarda l’assegnazione di una delle varie deleghe comunali.

Da alcune rumors potrebbe essere inserito all’interno del consiglio comunale, Domenico Migliorini, marito della consigliera Regionale Valeria Ciarambino tra l’altro anche ex candidata alle scorse elezioni regionali sempre con il movimento cinque stelle.

Nella prossima settimana si potrebbe saper di più su queste eventuali nomine vere o presunte all’interno del comune di Caserta.