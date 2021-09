la forza crea, la violenza distrugge. Finanziati interventi per infrastrutture sociali.

Il comunicato del sindaco Giaquinto.

Il gruppo “Uniti per Caiazzo”, con atto di giunta comunale, ha approvato gli interventi finanziati dal Ministero della Coesione Sociale per manutenzione e ripristino Piazza Porta Vetere, Parco della Rimembranza e Piazza Giovanni Paolo II, nonché l’adeguamento funzionale dell’ex casa del custode della Scuola Media, in laboratori e servizi. L’avvio dei lavori è previsto entro il 30 settembre.

Nell’intervento previsto per Piazza Porta Vetere rientra il ripristino dell’area Monumento ai Caduti ed il muro di Via Roma, oltre all’arredo urbano; per quello a Parco della Rimembranza, il ripristino dell’area giochi; per Piazza Giovanni Paolo II, la creazione di un’area giochi.