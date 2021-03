Carinaro-Per celebrare questo momento ciascun comune del casertano ha piantumato un albero di leccio per simboleggiare la forza, la tenacia e la grande resistenza che le donne hanno saputo dimostrare come parte attiva della comunità.

Il leccio, sempreverde ed appartenente alla famiglia delle querce, ha una resistenza non comune ed è capace di adattarsi a tutti gli ecosistemi di Terra di Lavoro come soltanto le donne sanno fare.

