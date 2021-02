La foto. Grossa perdita d’acqua in località “zi Peppe”

Maddaloni. Pe i nostalgici del genere, era un pò che non ci giungevano segnalazioni sull’argomento. Pensavamo di non doverne più parlare, e invece no, sono ancora tra noi. Infatti, a quanto pare, sono circa 3 giorni che persiste una grossa perdita d’acqua nell’ultimo tratto di via Ponte Carolino, nella località soprannominata e conosciuta a tutti come “zi Peppe”.

La perdita si è formata sul lato sinistro della carreggiata, se si percorre la strada provenendo dalla città, pochi metri prima dell’incrocio che immette sulla nota via Ponti della Valle, strada a scorrimento veloce.

La strada, in questo periodo, con la riapertura delle scuole superiori è tornata ad essere molto frequentata ed immettendosi in paese può essere pericolosa per gli autoveicoli. Questo oltre allo spreco di acqua che si genera, visto che persiste, come dicevamo, già da qualche giorno.

Riportiamo la segnalazione per un intervento di riparazione, auspicandoci, come sempre, di compiere un utile servizio.

Segue la foto: