La foto segnalazione. Assembramenti e lunghe attese all’ufficio postale

La segnalazione riguarda la giornata di ieri e c’è giunta da un nostro lettore. Siamo a Maddaloni, nel pieno centro della città, sul corso principale, all’ingresso dell’ufficio postale. Come si vede dalle foto, e a quanto c’è stato raccontato del nostro lettore, all’interno dell’ufficio postale, oltre all’ufficio consulenze, solo due sportelli funzionanti su sei. All’esterno oltre 40 persone sul marciapiede in attesa, ovviamente non distanziate nel modo giusto. Quasi tutti anziani: tempi di attesa lunghissimi che hanno superato abbondantemente anche un’ora, per compiere anche operazioni quali la spedizione di una raccomandata.

Ormai, da sei mesi a questa parte, continuano ad aumentare i problemi e disagi di ogni sorta, sempre ed unicamente a scapito del cittadino che, comunque, uscendo ogni volta anche per normali commissioni di routine, si trova suo malgrado anche a rischiare involontariamente il contagio per disorganizzazioni varie.