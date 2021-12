La foto. Voragine si apre nel centro storico. I vigili chiudono la strada

Maddaloni. Una vera e propria voragine si è aperta nel pomeriggio di oggi in via Sambuco, all’incrocio con via Raffone e via Fabio Massimo. Il basolato, probabilmente a causa di infiltrazioni di acqua dovute alle violente piogge o allo scoppio di qualche fogna ( ma è ancora tutto da verificare) ha ceduto creando una vera e propria voragine che nella parte sottostante alla strada ha un ampio diametro, di circa 3 metri.

La polizia municipale, allertata dai residenti, non ha potuto fare altro che transennare il cratere e chiudere la strada.

Toccherà poi ai tecnici appurare le cause per poi procedere ai lavori di riparazione.

Intanto si segnala che la viabilità è interrotta su via Sambuco per chi proviene da via F. Massimo.