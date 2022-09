La frazione di Cancello isolata. Chiuso il sottopasso

San Felice a Cancello – L’allerta meteo ha lasciato conseguenze di non poco conto in varie città. Tra le più penalizzate in provincia di Caserta sicuramente la frazione di Cancello Scalo, punto di smodo e passaggio strategico di collegamento con il e il napoletano soprattutto.

Le piogge torrenziali hanno allagato il sottopasso di collegamento che è chiuso da 3 giorni e non si sa fino a quando.

La frazione, già normalmente afflitta dal traffico veicolare che in orari cruciali la blocca letteralmente ora vive un notevole disagio. Bisogna fare giri lunghissimi per strade di campagna o arrivare addirittura ad Acerra per potersi recare nell’ adiacente Maddaloni e nei comuni del casertano, con un dispendio di tempo notevole.

Una situazione che non può persistere perché per i residenti è impensabile dover percorre km in più che influiscono sui tempi e anche sui costi degli spostamenti.

Ricordiamo che solo da pochi mesi Cancello è uscita da un’isolamento analogo durato oltre 2 anni a causa della chiusura del ponte Vapore.

E ora questa nuova prigionia quando durerà?