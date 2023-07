LA FRAZIONE SAN LEUCIO ABBANDONATA . I Giovani del Forum Chiedono risposte

Caserta. “Prima delle ultime elezioni ricordiamo tante belle parole e passeggiate da parte di esponenti dell’Amministrazione Comunale a Vaccheria, piccola frazione dimenticata di Caserta, poi il nulla più totale.

Gli abitanti del posto sono esasperati, tra le strade dissestate dopo gli ultimi lavori, i giardini che sono diventate foreste, gli alberi che entrano nelle case, la movida, a volte anche violenta, partita già da mesi ed i parcheggi selvaggi davanti le abitazioni e all’interno della piazza “chiusa” con inutili paletti, ormai deturpati e buttati a terra. A nulla sono servite le tante segnalazioni inviate dagli abitanti del posto fino ad oggi.

Noi stessi riceviamo quotidianamente richieste di aiuto in quanto “Istituzione” cittadina, ma, nonostante il nostro interesse, restiamo inascoltati. Dopo i lavori effettuati al manto stradale sulla SS 87 Sannitica nel tratto che collega San Leucio a Vaccheria parte dell’asfalto è stato lasciato in pessime condizioni e non fa altro che cedere ogni giorno di più provocando danni alle auto che transitano. Altra pessima situazione quella in cui versano i giardinetti collocati vicino la piazza, erba alta che impedisce il transito da un lato ad un altro, nonostante la presenza di appositi gradini, e le piante alte che tra non molto entreranno nelle case.

Peggio delle strade e della vegetazione incontrollata c’è, però, un problema più grave che affligge la frazione, specie in questo periodo, la movida serale. Una situazione che col tempo sta diventando sempre più insostenibile, gli abitanti sono prigionieri nelle proprie case e se provano, seppur con gentilezza, a chiedere di abbassare la voce o spostarsi dalle proprie porte vengono aggrediti verbalmente rischiando anche una violenza fisica. Noi continueremo a batterci per questa terra, inviare segnalazioni, chiedere un tavolo di lavoro nel merito, ma con garbo chiediamo a chi di competenza: per quanto tempo ancora abuserete della nostra pazienza?”.

Questo quanto dichiarato dai Consiglieri di Gioventù Casertana Mattia Atzori e Gina Pignataro, rispettivamente Presidente e Consigliera della Commissione Ambiente e Riqualificazione Urbana del Forum dei Giovani di Caserta.