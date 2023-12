La giornalista Lucia Grimaldi premiata “Illustre maddalonese”

Maddaloni – Si è tenuta ieri al Villaggio dei Ragazzi, la cerimonia di premiazione dell’Illustre maddalonese giunto alla sua quinta edizione . Il prestigioso premio, ideato da Pasquale Giordano, organizzato dalla Pro Loco “San Michele” assegna un riconoscimento a maddalonesi che si sono distinti per il loro operato nel corso del tempo. Quest’anno la giuria è stata presieduta dal commissario della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo” l’avv. Antonio Caradonna e la prestigiosa kermesse è stata presentata dal noto conduttore RAI Beppe Convertini. La serata è stata aperta dal tenore Giuseppe Gambi. Molte le personalità premiate: tra queste val la pena ricordare il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, il professore universitario Antonio Centore e il medico Francesco Tedesco.

La premiazione della nostra giornalista ha concluso la serata.

Nel video il suo discorso di ringraziamento in cui ha ricordato gli esordi nel mondo del giornalismo con la nostra testata, e poi la sua intensa carriera in ascesa soprattutto come conduttrice di programmi tv di respiro e copertura internazionale, come moderatrice di convegni e manifestazioni culturali, presentatrice di eventi di vario genere.

Un premio meritato per la sua costanza, la sua tenacia ed il suo impegno in primis per la sua città con un’informazione sempre tempestiva e corretta e nel campo dela comunicazione a tutto tondo, con un’attenzione particolare per il mondo social. Congratulazioni Lucia!

Per le foto e i video si ringrazia Michele Pagliaro.