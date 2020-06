La Giunta comunale di Caserta ha approvato il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019

CASERTA – La Giunta comunale di Caserta, su proposta dell’assessore Federico Pica, ha approvato il Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 2019. Il documento contabile sarà ora immediatamente trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti in vista della discussione in Consiglio comunale.

“E’ un bilancio fatto molto bene” – ha spiegato il sindaco Carlo Marino – “ed la prima volta che un provvedimento del genere, cosi come avevamo promesso sin dal nostro insediamento, contiene il conto economico ed il conto patrimoniale. Non ricordo un bilancio delle passate amministrazioni che contenesse la parte fondamentale relativa al patrimonio comunale.

Ringrazio i miei assessori e gli uffici che hanno permesso di completare in tempi record l’inventario del patrimonio del Comune, atto fondamentale per consentire di preparare un documento contabile preciso e affidabile. I risultati del grande lavoro portato avanti per rimettere in ordine i conti comunali sono evidenti.

Non ci sono problemi di liquidità e questo consentirà, dopo l’approvazione in Consiglio comunale anche di liberare risorse utili a completare importanti pagamenti in settori fondamentali della macchina amministrativa. Ci sono quasi 6 milioni di euro che saranno sbloccati” – ha concluso Marino – “grazie all’approvazione del Consuntivo 2019 e che consentiranno a numerose cooperative sociali, imprese del territorio e cittadini di poter respirare dopo il difficile periodo legato all’emergenza coronavirus”.