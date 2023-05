La Giunta si aumenta lo stipendio del 40% ,” Casagiove Libera” presenta l’interpellanza

Di Ilenia Liguori

Noi di Casagiove Libera abbiamo presentato questa interpellanza per discutere dell’aumento del 40% dello stipendio della Giunta. Chiediamo chiarimenti sulla posizione dell’amministrazione in merito.

Il nostro Sindaco, Peppe Vozza, durante la campagna elettorale ha promesso in modo categorico di rifiutare lo stipendio da Sindaco, come ha affermato esplicitamente: “Se sarò eletto, non percepirò l’indennizzo da Sindaco.” Tuttavia, ci troviamo a dover constatare che ciò non corrisponde alla verità, poiché si è ridotto solamente del 15%.

Ci auguriamo che l’amministrazione possa agire in modo responsabile e trasparente, e che venga creata una solida base economica in cui sia possibile attingere per istituire una borsa di studio destinata ai giovani meritevoli. È fondamentale investire nell’istruzione e nell’opportunità di crescita per i nostri ragazzi, garantendo loro un futuro migliore.

In qualità di associazione politica “Casagiove Libera”, ribadiamo il nostro impegno nel vigilare sull’operato dell’amministrazione comunale e nel rappresentare gli interessi dei cittadini. Continueremo a lavorare per il benessere e lo sviluppo di Casagiove, perseguendo la trasparenza, l’equità e il rispetto per i principi democratici che ci contraddistinguono.