La grazie conquista Napoli

Articolo di Susy Cepollaro

Hanno scelto il giorno degli abbracci, il giorno 21 Gennaio 2026, Paolo Sorrentino e l’ attore Toni Servillo per raccogliere l’abbraccio ideale dei partenopei. Mercoledì, nella città partenopea, hanno presenziato in diversi cinema per presentare l’ ultimo film intitolato appunto “La Grazia”.

Appuntamento attessimo da spettatori, cinefili, fans e naturalmente dal mondo della stampa e della comunicazione. Una full immersion nel calore e nell’affetto napoletano tra foto, interviste e domande varie.

Tra le sale dove in cui è stato poiettato il film ricordiamo The space cinema, il Modernissimo, il Metropolitan e la casa cinema Napoli.

Ancora una volta Sorrentino, con la macchina da presa, affronta, attraverso il volto del suo attore iconico, il casertano Toni Servillo, temi straordinariamente attuali come il peso del potere, la fragilità morale, il senso della colpa e il conflitto generazionale.