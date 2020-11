La guardia di finanza di Piedimonte Matese perquisisce case ed uffici di professionisti e dipendenti comunali

PIEDIMONTE MATESE – Diverse perquisizioni state effettuate presso le abitazioni e gli uffici di 7 persone residenti tra le province di Caserta e Benevento. Il tutto nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per turbativa d’asta. I sette sottoposti a perquisizioni sono professionisti e dipendenti comunali. La guardia di Finanza di Piedimonte Matese ha sequestrato computer, cellulari e documenti relativi a fare d’appalto in diversi comuni dell’alto casertano e del beneventano. Si indaga sull’ipotesi di gare truccate.

I comuni interessati dall’inchiesta della guardia di finanza in provincia di Caserta sono Alvignano, Dragoni e Valle di Maddaloni.