La Is.V.Ec approda in Via Ellettico e la strada torna a brillare

Caserta. Viale Ellittico praticamente rimesso a nuovo da due operatori ecologici . Questo e’ stato il risultato ottenuto stamattina dalle Is.V.Ec. (Isola verde ecologica) srl di Ischia la quale , come noto ,dal mese di Luglio scorso e ‘ subentrata alla Ecocar nella gestione del servizio rifiuti a Caserta .

La società campana, che opera anche in altri comuni della provincia di Caserta, si è aggiudicata ,al momento in realtà ancora in via provvisoria, l’appalto semestrale ma rinnovabile per altri sei mesi di igiene urbana del Comune di Caserta.

Pulire una strada sarà’ anche normale amministrazione ma quella parte della città, oltretutto sita a pochi centinaia di metri dalla Reggia’ e’ rimasta per troppo tempo abbandonata a se stessa .

La nostra vuole essere una nota positiva con la speranza che possa servire da sprono alla Is.V.Ec a fare di più’ e sempre meglio .