LA JUVE CALA IL TRIS ALLO SPEZIA

Dopo il pari contro il Verona, torna alla vittoria la Juventus. 3-0 allo Spezia, con Andrea Pirlo che la vince grazie ai cambi. Nei primi 45 minuti tante difficoltà per la squadra bianconera, che si trova di fronte il solito Spezia: sfrontato, aggressivo, sicuro di sé. E infatti Marchizza mette paura con un sinistro deviato da Demiral che evita problemi a Szczesny. Nel finale di primo tempo, poi, Ronaldo e compagni si fanno vedere: prima il palo interno di CR7, poi tante mischie in area che mettono paura ma non fanno male.

Nel primo tempo un paio di conclusioni di Cristiano Ronaldo, una di cui si stampa sul palo, e torna in area poi nel primo tempo nulla di fatto

Alvaro Morata, apre le marcature nel secondo tempo, cross rasoterra di Bernardeschi, lo spagnolo Morata anticipa tutti e di sinistro sottomisura infila l’uno a zero.

Raddoppio di Chiesa con una conclusione in area che dapprima viene respinta dal portiere dello Spezia, tap in scivolata dell’ex attaccante viola e due a zero.

Infine Cristiano Ronaldo chiude i conti per il tre a zero finale.

Ci prova Lo Spezia nel finale ma Szczęsny riesce è chiamato al primo intervento dopo aver fatto quasi da spettatore, la juventus cerca di rimanere attaccata al duo milanese di testa