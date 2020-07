La Juve Stabia gioca una grande partita a Frosinone ma non basta

Finisce 2-2 la sfida tra Frosinone e Juve Stabia. La squadra stabiese gioca un ottima gara ma purtroppo non basta per portare a casa i tre punti. Un pari comunque positivo considerando i risultati delle altre, per le vespe ora il distacco dalla zona rossa ed appena di 3 punti, con il Cosenza e Trapani che premono per il sorpasso.

Risultati: Cosenza-Perugia 2-1, Ascoli-Empoli 1-0, Cremonese-Chievo Verona 1-0, Crotone-Pordenone 1-0, Frosinone-Juve Stabia 2-2, Livorno-Spezia 0-1, Salernitana-Cittadella 4-1, Trapani-Benevento 2-0, Venezia-Pescara 1-1, Virtus Entella-Pisa 1-1.

Classifica: