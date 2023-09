La Juvecaserta 2021 si presenta alla città e ai suoi tifosi. Lunedì 25 settembre, infatti, il Presidente Francesco Farinaro presenterà squadra e staff al Sindaco di Caserta Carlo Marino a Palazzo Castropignano.

A seguire, dalle ore 20, ecco che i tifosi e gli appassionati di basket incontreranno in Piazza Ruggiero la squadra e lo staff della Juvecaserta 2021 annata 2023/2024. La serata sarà condotta dai giornalisti sportivi Jolanda De Rienzo e Sante Roperto che avranno modo, insieme ai protagonisti, società e sponsor, di illustrare quello che è il progetto tecnico, sportivo ed i programmi futuri del sodalizio casertano, e che interloquiranno con alcuni dei protagonisti in vista dell’imminente debutto fissato per sabato 30 in quel di Desio.

Saranno la parole e le emozioni a riempire la piazza, per un evento che preannuncia anche delle sorprese per i tifosi bianconeri. In un’annata così difficile, nella quale la squadra bianconera sarà costretta a stare spesso lontana da Caserta, la possibilità di stringersi in un abbraccio con i propri tifosi è un’occasione importantissima per cementare quel rapporto che è imprescindibile per sospingere la squadra anche nei momenti di difficoltà, remando tutti insieme, spalla a spalla, verso nuovi e più alti obiettivi.