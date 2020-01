La JuveCaserta crolla ancora, Udine vince 65-69

Cade la ancora la JuveCaserta, la squadra di mister Gentile perde nell’anticipo di mezzogiorno contro Udine. Una gara tutto sommato equilibrata, con le due squadre che in vari momenti della partita hanno cercato di scappare, ma sempre poi ripresi. La gara si decide praticamente nel finale, per Caserta una sconfitta che fa male e che nello stesso tempo complica e non poco obbiettivo stagionale.

Sporting Club Juvecaserta – Apu Old Wild West Udine 65-69 (22-12, 11-25, 17-11, 15-21)



Sporting Club Juvecaserta: Paolo Paci 13 (5/9, 0/0), Michael Carlson 12 (2/8, 2/9), Marco Giuri 12 (1/6, 2/6), Norman Hassan 9 (3/5, 0/8), Mirco Turel 8 (1/2, 2/4), Tommaso Bianchi 5 (2/2, 0/2), Marco Cusin 4 (2/5, 0/0), Seth edwin Allen 2 (1/1, 0/1), Pierluigi D’aiello 0 (0/0, 0/0), Bruno Del vaglio 0 (0/0, 0/0), Alessio Iavazzi 0 (0/0, 0/0), Andrea Valentini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 19 – Rimbalzi: 43 20 + 23 (Paolo Paci, Michael Carlson 11) – Assist: 15 (Tommaso Bianchi 6) Apu Old Wild West Udine: Gerald Beverly 21 (9/9, 0/0), T.j. Cromer 16 (5/7, 2/6), Andrea Amato 10 (3/7, 1/6), Michele Antonutti 10 (4/6, 0/2), Vittorio Nobile 4 (1/2, 0/3), Agustin Fabi 3 (0/0, 1/3), Giacomo Zilli 3 (1/3, 0/0), Giulio Gazzotti 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Penna 0 (0/0, 0/0), Mihajlo Jerkovic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 15 – Rimbalzi: 30 9 + 21 (Gerald Beverly 8) – Assist: 11 (Andrea Amato 5) Risultati: Caserta-Udine 65-69, Ferrara-Forlì 19/1, Poderosa Montegranaro-Urania Milano 19/1, Ravenna-Imola 19/1, Verona-San Severo 19/1, Orzinuovi-Assigeco Piacenza 19/1, Mantova-Roseto 19/1. Classifica: Ravenna 30

