La JuveCaserta finalmente può guardare al futuro!!

Caserta. Dopo il pagamento dell’ultima rata Fip dello scorso campionato di A2, finalmente la JuveCaserta può cominciare a guardare con ottimismo alla prossima stagione, questo passaggio era fondamentale per partecipare al prossimo campionato di serie A2. Con un comunicato sulla propria pagina Facebook, la società ha svelato la notizia

Questo il comunicato della JuveCaserta:” La nuova gestione della SC Juve Caserta, così come anticipato nella conferenza stampa di presentazione del neo amministratore delegato Nicola D’Andrea, è lieta di comunicare che è stata pagata l’ultima rata alla Fip dello scorso campionato di serie A2 per poter poi iscriversi al prossimo. Un altro tassello importante per l’imprenditore che ha deciso di salvare dal fallimento lo storico club di pallacanestro. Il bonifico alla Fip conferma le serie intenzioni della proprietà che ieri (lunedì 8 giugno) aveva trovato l’accordo con il nuovo general manager Lorenzo Marruganti.