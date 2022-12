La JuveCaserta in campo…per il quartiere Acquaviva

Comunicato Stampa

Caserta – Tanti cittadini stanno sostenendo un percorso di riqualificazione del Quartiere Acquaviva.

Da molti anni abbandonata e additata al pregiudizio comune, la zona Sud della città sta scoprendo una rinnovata fase di partecipazione, che sta cercando di accendere i riflettori per giocare un’importante partita: risollevare le sorti del Quartiere, coinvolgere un’ampia rete associazionistica e istituzionale, valorizzare contributi diversi affinché vi sia una rinascita culturale, sportiva e sociale.

Davanti a una sfida del genere, anche la Juvecaserta decide di dare il proprio contributo, forte del suo contagioso spirito popolare che la rende un unicum in Italia: il basket qui si respira ancora per la strada e tra i ragazzi di questa città.

Il Quartiere Acquaviva è tra l’altro una storica roccaforte della tifoseria casertana. Perciò, la squadra e il territorio non creano dal nulla un’alchimia, ma rafforzano una relazione di passione reciproca che dura da anni.

Lunedì 12 dicembre, i giocatori della Juvecaserta, accompagnati dall’équipe della società, saranno presenti ad un’iniziativa di riqualificazione dei cortili delle case popolari di Via Trento: uno degli epicentri del disagio ma anche della voglia di riscatto di questo quartiere.

L’appuntamento è alle 10.00 alla piazzetta tra Via Acquaviva e Via Trento.

La mattinata di pulizia sarà propedeutica all’organizzazione della festa di Natale prevista per Giovedì 22 Dicembre, di cui daremo notizie precise durante la mattinata del 12. La Festa di Natale sarà animata da musica, arte cultura. Ci saranno oltre 15 associazioni coinvolte, parrocchie, istituti scolastici, presentazioni di libri, performance teatrali e tanto altro. Per venire a scoprire il programma completo, siete invitati/e il 12 dicembre alle 10.00.

Per i giornalisti: *CONFERENZA STAMPA DI LANCIO DELLA FESTA DI NATALE: LUNEDI 12 ORE 11, PIAZZETTA AD ANGOLO TRA VIA TRENTO E VIA ACQUAVIVA* https://maps.app.goo.gl/zyxBM4fx75iDkCHS9

_Comitato Città Viva_ e _Sporting Club Juvecaserta_