LA JUVENTUS IMPATTA A VERONA, 1-1 IL RISULTATO FINALE

Verona – La Juventus va ad impattare a Verona, il risultato finale sarà uno ad uno ma andiamo con ordine rispetto a quanto è successo a Verona, allo Stadio Bentegodi: dopo appena due minuti pronti via spondi di Ronaldo per l’inserimento di Ramsey ma il cui tiro, finisce sull’esterno della rete.

Al minuto 7′ arriva un cross dalla destra del Verona, arriva di testa Faraoni: parata di Szczesny che devia il pallone sul palo e dunque nulla di fatto. Juventus che prova a spingere, minuto 14′ ci prova Chiesa in area punta Dimarco apparentemente pensando al cross poi all’improvviso tira verso la porta, Silvestri respinge affannosamente.

Minuto n . 25, Cristiano Ronaldo prova a mettersi in proprio e cerca il tiro da fuori: conclusione larga sulla sinistra. minuto n. 39, palla persa di Demiral, ruba Barak e lancia in campo aperto Lasagna: copre bene De Ligt fino all’arrivo di Szczesny su cui arriva come un treno in corsa Lasagna con un intervento falloso. Si chiude così la prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO

Minuto 50′ della ripresa, Aaron Ramsey pesca in area Federico Chiesa sulla sinistra, che punta l’avversario poi cambia gioco passando sulla destra per l’accorrente Cristiano Ronaldo, che infila di destro il 19° gol in questa Serie A, il 26° stagionale.

Al minuto n. 58′ triangolazione interessante della Juve sventata da un’ottima chiusura di Sturaro per non permettere a Chiesa di arrivare al tiro. Il verona tenta la reazione, al 64′ Szczesny in uscita ferma un’iniziativa di Zaccagni che aveva provato a saltare in un colpo solo Bentancur e Demiral. 72′ Szczesny anticipa Faraoni in uscita su un cross pericoloso di Miguel Veloso. 77′ GOL! HELLAS VERONA-Juventus 1-1! PAREGGIO DUNQUE PER I GIALLOBLU’, Antonin Barak sovrasta Alex Sandro e di testa incorna perfettamente un cross di Lazovic. Sesto gol in campionato per il numero 7 gialloblu.

L’Hellas Verona potrebbe addirittura vincere il match e abbattere la Juventus, al minuto 85′ TRAVERSA DI LAZOVIC, tiro molto potente dell’ex Genoa che viene deviato da Szczesny sulla traversa che respinge la sfera che poi termina out con successivo corner per i padroni di casa che non avrà alcun esito.

Tabellino match

VERONA-JUVENTUS 1-1

49′ Cristiano Ronaldo (J), 77′ Barak (V)



VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni (84′ Dawidowicz), Sturaro (67′ Ronaldo Vieira), Ilic (46′ Veloso), Dimarco (52′ Lazovic); Barak, Zaccagni (84′ Bessa); Lasagna. All. Juric



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa (86′ Di Pardo), Bentancur, Rabiot, Ramsey (68′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo