LA JUVENTUS VINCE A FATICA CONTRO LA LAZIO, DOPPIO MORATA

TORINO ALLIANZ STADIUM – La Juventus continua la sua rincorsa al duo milanese di testa battendo in casa i biancocelesti, per tre ad uno grazie ad un Morata in serata di grazia. Veniamo al racconto dei 90 minuti di gioco.

In panchina per la Juventus C. Ronaldo a riposo ed è una notizia, con un altro attaccante a fare da spettatore, ossia P. Dybala. Prima occasione targata Lazio punizione di Milinkovic Savic che sfiora l’incrocio, brivido per Sczezesny. Azione successiva vantaggio ospite, retropassaggio errato di Kulusevsky, Correa si invola verso la porta salta come un birillo Demiral e con un tiro rasoterra spiazza il portiere bianconero per l’uno a zero per gli aquilotti in tenuta azzurra.

Ancora Lazio, solo Lazio, Milinkovic Savic conclusione a giro da fuori area chiama all’intervento in tuffo il portiere polacco in tenuta arancione dei padroni di casa. La Juve reagisce Morata imbucata per Rabiot, conclusione mancina dalla sinistra per il centrocampista bianconero, un missile che s’infila sotto la traversa, rete dell’ 1 a 1. Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

Inizia in pressing la squadra bianconero Kulusevky trova Chiesa che con un’azione in area insistita cerca il gol ma il portiere biancoazzurro Reina devia in corner. La Lazio c’è su cross al centro di Luis Alberto, il solito M. Savic di testa coglie la traversa. Partita abbastanza equilibrata, ma la Juventus trova il raddoppio contropiede guidato da Federico Chiesa, che a limite della propria area ruba palla, parte a razzo, si invola e serve un bel pallone a Morata che arriva fino in fondo e di sinistro con una conclusione precisa batte Pepe Reina. Ancora Juve Ramsey in area viene messo giù da Milinkovic Savic, rigore, Morata dagli undici metri è freddo e trasforma, con palla da una parte e portiere dall’altra. Finisce così con il risultato di 3-1 per i bianco neri contro una bella Lazio che ha più volte messo in difficoltà i torinesi.

Tabellino del Match

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (69′ Arthur), Danilo, Demiral, A. Sandro; Chiesa (82′ Bonucci), Rabiot, Ramsey (69′ McKennie), Bernardeschi; Kulusevski (92′ Di Pardo), Morata (69′ Ronaldo). A disposizione: Ake, Buffon, De Marino, Dragusin, Fagioli, Peeters, Pinsoglio. Allenatore: Pirlo.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic (81′ A. Pereira), Hoedt, Acerbi; Lulic (55′ Patric), Milinkovic-Savic, Leiva (55′ Escalante), L. Alberto (81′ Caicedo), Fares; Correa, Immobile (81′ Muriqi). A disposizione: Akpa Akpro, Cataldi, Musacchio, Parolo, G. Pereira, Shehu, Strakosha. Allenatore: Inzaghi.

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 14′ Correa (L), 39′ Rabiot (J), 57′ e 59′ su rig. Morata (J)

NOTE: Ammoniti: Acerbi (L). Recupero: 1′ – 3′.

I mattatori della serata Rabiot e Morata per i bianconeri, CR7 in panchina a riposo a far da spettatore non pagnate