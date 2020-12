Torna a vincere in campionato la Lazio, la squadra laziale ha superato nel l’anticipo del sabato lo Spezia per 1-2. Una vittoria che rilancia i biancocelesti in classifica, non è bastato un buon spezia per fermare la Lazio. La decidono i gol di Immobile e Milinkovic-Savic, non basta per lo spezia il gol di Nzola