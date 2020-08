La Lega Salvini Premier non si arrende

. Antonella Piccerillo: “Il tempo del cabaret di De Luca è terminato. Oggi sarebbe il tempo delle soluzioni”

Fino all’emergenza sanitaria la vittoria del centrodestra poteva apparire come un film già visto. “Facendo leva sulla paura dei cittadini, De Luca ha approfittato della pandemia e del grande senso di responsabilità di tutti i campani per far dimenticare loro la mal gestione del suo Governo, legata ai problemi ancora oggi insoluti circa la questione gestione rifiuti, delle ecoballe, del meraviglioso litorale domitio abbandonato a se stesso e specialmente della promessa mai mantenuta sulla fine sul cantiere del Policlino di Caserta”.

Esordisce così il consigliere provinciale della Lega, Antonella Piccerillo, che stanca delle sole apparenze della sinistra esige più concretezza e serietà. “Per fortuna la verità pian piano sta venendo a galla. Così come i bluff di De Luca in merito alle sole frottole sugli ospedali modulari costruiti in Campania e in particolare anche a Caserta, tutti mai collaudati”. Solo cabaret durante il Governo del Presidente, Vincenzo De Luca, che conscio delle sue menzogne e del senso di responsabilità dei campani ha cercato in tutti i modi di andare al voto nel mese di maggio o addirittura anche a Luglio, solo col pensiero fisso di poter incassare un risultato per lui positivo. Ma invano, per fortuna, è risultato essere il suo tentativo.