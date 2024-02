“ La leggerezza, la sensibilità, la gratitudine e la spiritualità. La conferenza stampa della fabbrica Wojtyla

Nell’ambito delle iniziative del city branding culturale Rosso Vanvitelliano – Caserta Città di Tutti venerdì 16 febbraio alle ore 11:30 presso l’ Hotel dei Cavalieri di Caserta, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma “ La leggerezza, la sensibilità, la gratitudine e la spiritualità: quattro temi per il Teatro di tutti”, in condivisione con le lettere ricevuta dal Papa Francesco e dal Presidente Mattarella.

L’originale stagione artistica del 2024 è prodotta da Ali della Mente e Fabbrica Wojtyla in collaborazione con la Caritas Diocesana di Caserta, con il “libriglietto”, una inedita formula editoriale che consente l’accesso a teatro anche a chi non può permetterselo.

Il presente vale come invito ufficiale per la Sua partecipazione. Al termine della conferenza ci sarà un rinfresco enogastronomico per una singolare degustazione del Vino Rosso Vanvitelliano