La lettera-sfogo di un lettore sulla raccolta rifiuti in città

Pubblichiamo il testo integrale di una lettera inviataci da un nostro lettore per raccontare questo episodio che lo ha visto personalmente coinvolto. Un litigio verbale con un operatore ecologico dì Maddaloni sulla controversa questione della raccolta differenziata.

“Vi voglio solo portare a conoscenza, se già non lo sspete, che a Maddaloni gli operatori ecologici, gli spazzini, raccolgono la spazzatura per strada e porta a porta un po come gli pare… Stamattina alle ore 9,00 circa, già un orario tardivo per raccoglierla, in via Caudina raccoglievano di tutto, cartone umido, indifferenziato, plastica e tutto quanto c’era per strada… Alla mia domanda perché facevano questo e non prendevano solo l’umido, essendo un giorno destinato appunto all’umido, mi hanno aggredito verbalmente.

Mi sono dovuto difendere verbalmente anche io, ora vorrei che lei come giornalista si facesse promotore di questa cosa. Tengo infine a precisare che a casa mia facciamo la raccolta differenziata e non posso più comprare i bicchieri compostabili perché quando li mettevo nell’ umido mi rompevano la busta e non la prendevano. “