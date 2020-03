LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

Dott. Alfredo Forni

La tanto annunciata lotteria degli scontrini si appresta a divenire finalmente realta’ anche in Italia. Se servirà davvero a sconfiggere l’evasione fiscale potremo verificarlo soltanto dopo qualche anno dalla sua introduzione.

Dal 1° luglio 2020, infatti, tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi, di importo pari o superiore a 1 euro, possono partecipare ad estrazioni annuali, mensili e settimanali.

Prima dell’emissione dello scontrino sarà necessario pero’ chiedere all’esercente di abbinare allo stesso il proprio “codice lotteria”, cioè il codice alfanumerico che si ottiene accedendo all’area pubblica del “Portale lotteria” (www.lotteriadegliscontrini.gov.it), messo a disposizione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per avere il codice lotteria non serve registrarsi all’area riservata del Portale, basta infatti inserire il codice fiscale nell’area pubblica. Una volta generato, il codice lotteria può essere utilizzato per tutti gli acquisti e partecipare a tutte le estrazioni. E’ sufficiente stamparlo su carta o salvarlo su un dispositivo mobile (come smartphone, tablet, cellulare) e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto.

Chi invece si registra sull’area riservata del Portale Lotteria, inoltre, può controllare i propri scontrini, trasmessi all’Agenzia delle entrate, come pure il numero dei biglietti virtuali a essi associati e il numero totale di biglietti della prossima estrazione. Spetta comunque all’Agenzia delle dogane e dei monopoli comunicare al consumatore l’eventuale vincita.

La nuova lotteria prevede estrazioni “ordinarie” ed estrazioni “zero contanti”. Chi paga con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito) partecipa a entrambe le estrazioni. Infine, tutte le vincite alla lotteria degli scontrini sono esenti da imposte.

Ogni scontrino genera un numero di “biglietti virtuali” della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti), fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. L’esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all’Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria

Non occorre conservare gli scontrini sia per partecipare alla lotteria sia per riscuotere i premi (conviene custodire gli scontrini solo a fini di garanzia, cambio merce, eccetera).

Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione. Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche e quelli per i quali i dati dei corrispettivi sono inviati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari, per i quali il cliente comunica il codice fiscale). Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Chi effettua il pagamento in contanti partecipa solo alle estrazioni “ordinarie”. Chi utilizza strumenti di pagamento elettronico partecipa sia alle estrazioni ordinarie sia a quelle “zero contanti”.

Partecipano all’estrazione mensile tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel mese oggetto dell’estrazione. Partecipano all’estrazione annuale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nell’anno oggetto dell’estrazione. Dal 2021 parteciperanno all’estrazione settimanale tutti i corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nella settimana oggetto dell’estrazione. E’ possibile consultare le estrazioni e verificare l’eventuale vincita all’interno del Portale Lotteria.

La lotteria prevede premi per le estrazioni “ordinarie” e ulteriori premi per quelle “zero contanti”, riservate ai pagamenti cashless (non in contanti). Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione. La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

ESTRAZIONI “ORDINARIE” Per le estrazioni ordinarie sono previste: · un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell’estrazione annuale · 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili · 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali, a partire dal 2021.

I vincitori sono informati immediatamente tramite sms, e-mail o instant messaging se i relativi dettagli sono stati forniti dal consumatore nell’area riservata del Portale Lotteria.

In ogni caso, chi vince riceve anche una comunicazione formale che può avvenire in due modi: 1. tramite una Pec (Posta elettronica certificata) inviata all’indirizzo che il consumatore ha indicato sul Portale Lotteria 2. tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno che viene recapitata all’ultimo domicilio fiscale conosciuto dall’Agenzia. I premi devono essere reclamati entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita. In caso contrario, concorreranno alla formazione di eventuali altri premi da distribuire in occasione del concorso annuale.

Con un provvedimento di prossima emanazione, attualmente al vaglio del Garante della Privacy, saranno definite le regole dell’estrazione aggiuntiva “zero contanti”, riservata a chi effettua gli acquisti con la moneta elettronica (per esempio, bancomat, carta di credito, carta di debito). I premi di questa lotteria sono più elevati e ad essere premiato sarà anche l’esercente. In particolare, sono previste estrazioni mensili, annuali e, dal 2021, anche settimanali con i seguenti premi: 2 premi per l’estrazione annuale · un premio da 5 milioni di euro per il consumatore · un premio da 1 milione di euro per l’esercente. 20 premi per le estrazioni mensili · 10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori · 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti. 30 premi per le estrazioni settimanali (dal 2021) · 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori · 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.