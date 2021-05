La lunga giornata dei vaccini a Marcianise

Marcianise – Quella di ieri è stata una lunga , lunghissima giornata per quel che concerne i vaccini in quello che è l’ospedale di Marcianise, in provincia di Caserta.

Inizialmente da parte del comune di Marcianise era stata indetta una giornata di vaccinazioni covid19 libere, poi successivamente il dietro front, con precisazioni per quel che concerne la somministrazione dei tanto famigerati vaccini Astrazeneca i quali sarebbero stati fatti soltanto a coloro che hanno compiuto 50 anni di età

Ma non è tutto a causa del caos che si è creato con tante persone che si sono recate all’Ospedale marcianisano, ha deciso di vaccinare praticamente tutti, moltissimi anche i più giovani di età compresa tra i venti ed i trenta anni, che si sono recati presso il nosocomio chiedendo la vaccinazione.

L’ospedale di Marcianise pertanto, ha vaccinato quasi duemila persone con una maratona di vaccinazioni che inizialmente si doveva concludere in serata ma che poi nei fatti si è prolungata sino a nottata inoltrata.