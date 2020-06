La macchina del goal dell’Atalanta è tornata!

Per molti la sosta del Covid 19 avrebbe dato qualche problema all’ Atalanta: invece la squadra bergamasca ha ricominciato a giocare così come stava facendo prima della pandemia.

Sembra non essersi mai fermata la dea bendata capace di far segnare 4 goal al suo ritorno in campo.

La prima volta nello stadio senza la sua gente : forse questo e’ servito a dar forza a questa squadra in un finale di stagione che, oltre alle questioni di classifica, potrebbe servire a far gioire un po’ la gente di Bergamo, vittima della implacabile furia del Coronavirus.

La squadra di Gasperini ormai è ad un passo dalla riconferma in Champions, troppo grande secondo noi la forbice dal Napoli.

La prossima sfida sarà contro la Lazio, altra squadra che gioca un calcio pazzesco, forse il prossimo turno ci farà capire se davvero questo finale di campionato possa regalarci delle sorprese. Una prima domenica positiva, che ha fatto segnalare quattro gare godibili e che hanno tenuto gli spettatori incollati alla tv.

Recuperi 25 giornata: Torino-Parma 1-1, Hellas Verona-Cagliari 2-1, Atalanta-Sassuolo 4-1, Inter-Sampdoria 2-1

classifica:

Juventus 63

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Verona 38

Parma 36

Milan 36

Bologna 36

Cagliari 32

Sassuolo 32

Fiorentina 30

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce 25

Spal 16

Brescia 16

BENTORNATA SERIE A