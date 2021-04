La maestra Veronica Di Rocco: il taekwondo, non solo sport olimpico ma uno stile di vita

Maddaloni. Durante l’ intervista a #livesocial la maestra di taekwondo dell asd New Sparta Gym di Maddaloni ha parlato del duro colpo inflitto dal virus allo sport in generale ma soprattutto a quello dilettantistico.

Definisce l’antica arte coreana del Taekwondo non solo una disciplina ma un vero e proprio stile di vita per chi lo pratica.

Le arti marziali, come la scuole, sono sempre stati luoghi di inclusione e socializzazione, devono tornare ad esserlo per tutti i giovani. Il taekwondo è anche sport olimpico e sarà grande protagonista delle Olimpiadi di Tokio viste proprie come i giochi olimpici della speranza e della ripartenza.

In vista della riapertura delle palestre a giugno il team taekwondo della Maestra Veronica Di Rocco sta già preparando dei progetti per una veloce ripresa fisica e mentale degli atleti già praticanti ma soprattutto per i nuovi iscritti.

Ovviamente come da sempre fa questo team continueranno le campagne contro ogni forma di violenza e discriminazione, come la violenza sulle donne che In questo periodo tra le mura domestiche è cresciuta, il bullismo ed un fenomeno negativo in forte crescita purtroppo sui social è quello del body shaming.

Per visionare l’ intervista integrale basta andare sul canale Youtube del Team Taekwondo Maddaloni Di Rocco V .