La Magrone registra 76.000 vaccini somministrati

Maddaloni. Sono arrivate a quota settantaseimila le vaccinazioni distribuite presso il Centro Vaccinale ubicato nella Caserma Mauro Magrone di Maddaloni, sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di cui è comandante il Generale Leonardo Colavèro, ed in particolare nell’ex padiglione Arte Bianca. Il Centro, realizzato in sinergia con l’Azienda Sanitaria Locale di Caserta di cui è direttore il dott. Ferdinando Russo, è stato inaugurato il 09 giugno dal Prefetto Raffaele Ruberto, dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero, dal Sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo e dal Gen. Francesco Riccardi allora Comandante della Scuola e dal 04 dicembre trasferito a Roma alla Direzione del Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito Italiano. Oggi il Centro è in grado di distribuire circa mille dosi giornaliere. Per la cronaca il Centro Vaccinale è stato allestito nell’ex Padiglione Arte Bianca noto per aver panificato migliaia di quintali di pane durante il terremoto del 1980 che colpì la Campania e la Basilicata con l’attuale piazzale delle Bandiere ora adibito a parcheggio che allora fu trasformato in eliporto per il trasporto del pane nelle zone terremotate.

La Scuola di Commissariato ubicata a Maddaloni dal 01 agosto 1948 ha sempre dato un valido aiuto in soccorso alle esigenze della protezione civile come tutte le varie unità militari del nostro Esercito, è presente anche nei vari scenari fuori area dove i soldati italiani sono impegnati in diverse missioni all’estero. La Scucomm è alle dirette dipendenze del Comando della Formazione e della Dottrina noto come Comfordot fino al prossimo 31 dicembre per poi passare alle dipendenze del Comando di Commissariato, di cui è comandante il Generale Fabrizio Sellani, inquadrato nel Comando Logistico dell’Esercito. Terminata l’esigenza delle vaccinazioni l’ex padiglione Arte Bianca verrà trasformato nel Salone Museale del Corpo di Commissariato dell’Esercito Italiano con una sezione dedicata alla storia del prestigioso Istituto Militare maddalonese.