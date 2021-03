La manifestazione degli esercenti di Salerno: “Vogliamo riaprire!”

è avvenuta ieri a Salerno la manifestazione che ha visto coinvolte associazioni provinciali e regionali.

Lo scopo della protesta è stato quello di sottolineare le numerose difficoltà vissute dalle imprese territoriali a seguito della chiusura imminente per la dichiarata zona rossa in Campania.

In particolare la rabbia e la frustrazione dei manifestanti sono state scatenate dal Decreto Sostegni varato da Mario Draghi nel quale si fa riferimento ad una cospicua somma da versare alle aziende, troppo misera per coprire i danni subiti da mesi e mesi di fermo.

Il loro grido ha ulteriormente dimostrato quanto sia importante rimettere in moto il commercio campano tant’è vero che il personale coinvolto ha deciso di riaprire la propria attività autonomamente a partire dal 6 Aprile nonostante i divieti inviolabili dei decreti ministeriali, regionali e provinciali.

Tra le associazioni in prima linea per la causa si ricordano: l’AISP (Associazione Imprese Salerno e Provincia), l’associazione Gioco Legale, il presidente dei Balneari e quello dei Mercatali, le mamme No DAD, e l’ACS (Associazione Commercianti Salerno).