La mareggiata colpisce il ristorante di Montalbano

“Vogliamo rassicurare tutti i nostri sostenitori a seguito delle notizie inesatte ed allarmistiche che da ore circolano.

La mareggiata ha colpito duro, è vero.

Ma la terrazza del Commissario Montalbano non è scomparsa e il ristorante è ancora qui.

Il danno è circoscritto, già in parte riparato, e stiamo lavorando con determinazione alla ricostruzione.

Come sempre, ci rialziamo guardando il mare e pensando all’estate che verrà.Vi aspettiamo presto, più forti di prima.”

Questo il post pubblicato dai titolari di Enzo a Mare, ristorante di Punta Secca, in provincia di Ragusa, docenti iconico grazie alla serie tv “Il commissario Montalbano” tratto dai libri di Andrea Camilleri.

L’ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia non ha risparmiato questi litorali. Danni ce ne sono stati, ma il ristorante, meta del turismo che scaturisce dal successo di questa serie tv, è salvo.

Avrà bisogno di qualche riparazione e il terrazzo vista mare farà ancora sognare fan e turisti.