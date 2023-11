La moda a supporto dello sport: La Reggia Designer Outlet a fianco della Juvecaserta 2021 per la stagione 2023-2024

Per la stagione sportiva 2023-2024 sulle maglie della Juvecaserta 2021 appare per la prima volta il logo de La Reggia Designer Outlet del gruppo McArthurGlen. È il segno di una nuova partnership, che lega il più grande outlet del Sud con sede a Marcianise, in provincia di Caserta, con il club bianconero che rappresenta la storia del basket campano.

Il basket è uno sport di squadra in cui impegno, costanza e dedizione sono gli elementi chiave per raggiungere buoni risultati, gli stessi valori che La Reggia porta avanti con numerose iniziative sul territorio, per supportare soprattutto le nuove generazioni.

Lo sport come strumento per veicolare i valori positivi è da sempre al centro degli interessi dell’outlet campano del gruppo McarthurGlen: nel 2021 ha sostenuto la squadra di calcio femminile della città di Napoli, dallo scorso anno promuove la JoyRun, una gara podistica che attraversa i giardini monumentali della Reggia di Caserta e allo sport dedica all’interno del centro la Sport week, una settimana in cui è possibile avvicinarsi a molteplici discipline sportive e usufruire di sconti e promozioni speciali.

La partnership prevede, oltre al logo sulle maglie da gioco, anche visibilità a bordo campo e la main sponsorship delle giovanili che il presidente Farinaro sta rilanciando in grande stile.

“Avere sulle nostre maglie un marchio prestigioso qual è quello de La Reggia Designer Outlet è per tutti noi motivo di grande soddisfazione – spiega Francesco Farinaro, presidente di Juvecaserta 2021 -, non solo per la dimostrazione di fiducia fornita nei nostri confronti, ma anche e soprattutto per la volontà di condividere un progetto che punta, nel tempo, a riportare la Juvecaserta a quei livelli consoni alla sua tradizione ed alla sua pluriennale storia sportiva”.

“Supportiamo da sempre il mondo dello sport, – aggiunge Fabio Rinaldi, Centre Manager de La Reggia Designer Outlet – sostenendo progetti e competizioni allo scopo di avvicinare i giovani allo sport, riconosciuto come strumento di educazione, di progresso civile e sociale. Caserta ha un passato importante nel mondo cestistico e siamo orgogliosi di sostenere la squadra cittadina in questa stagione. Stiamo lavorando per ospitare iniziative aperte a tutti che coinvolgano gli atleti anche nei nostri spazi.”

La JuveCaserta 2021

La Juvecaserta 2021 è una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata che partecipa al campionato nazionale di serie B di basket.

Fin dalla sua fondazione, ha inteso riprendere il nome e la tradizione storica della maggiore società cestistica del capoluogo di Terra di Lavoro che è stata, per decenni, simbolo di crescita, ma anche di riscatto di un intero territorio.

La Juvecaserta, infatti, ha fatto la storia del basket aggiudicandosi nel 1991 il titolo di campione d’Italia, che ancora oggi risulta essere l’unico vinto da una squadra a sud di Roma. In sintesi, ha partecipato a trentacinque campionati di serie A ed a dieci Coppe europee (sette Korac, due Coppa delle Coppe, una Coppa dei campioni). A ciò vanno aggiunti due titoli italiani juniores ed uno allievi, a dimostrazione che i successi conseguiti al massimo livello rappresentavano la logica conclusione di una equilibrata programmazione, che teneva anche conto del valore sociale dell’attività sportiva, coinvolgendo un gran numero di giovani e giovanissimi atleti della provincia di Caserta e della regione Campania.

Ispirandosi a questo modello di club sportivo, la Juvecaserta 2021, accanto alla prima squadra, sviluppa una intensa attività giovanile, che coinvolge oltre duecento bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Ed è questo l’obiettivo primario del club che punta sulla crescita dei ragazzi attraverso la pratica dello sport, in particolare il basket, inteso come mezzo di diffusione dei valori autentici di una squadra e di una disciplina sportiva che costituiscono parte determinante dell’identità e della storia del territorio casertano.

McArthurGlen Group

Il Gruppo McArthurGlen, leader europeo nella proprietà, nello sviluppo e nella gestione di Designer Outlet, è stato fondato in Europa da Kaempfer Partners nel 1993. Pioniere dei Designer Outlet in Europa, McArthurGlen ha da allora sviluppato 685.000 mq di spazi commerciali. Attualmente, l’azienda gestisce 25 designer outlet in 8 Paesi: Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito, con un fatturato totale annuo di 5 miliardi di euro.

I centri ospitano alcuni tra i marchi di lusso e premium più ricercati e offrono a oltre 100 milioni di clienti, amanti della moda, risparmi tutto l’anno in vivaci ambienti dedicati allo shopping all’aria aperta.

Nel 2013, McArthurGlen è diventata una joint venture tra Kaempfer Partners e Simon Property Group Co. (NYSE SPG), leader mondiale nella proprietà di centri commerciali, gastronomici, di intrattenimento e destinazioni a uso misto.

Nell’aprile 2023 il Gruppo ha aperto il suo nuovo centro, il McArthurGlen Designer Outlet Paris-Giverny, per servire al meglio gli appassionati di moda a ovest di Parigi.