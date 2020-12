La morte della vedova del duca Tixon chiude questo anno terribile

L’anno si chiude con una triste perdita a Maddaloni. Nella notte è venuta a mancare la duchessa Maria Letizia Fiano, moglie del compianto duca Tixon, nobile casato di origine spagnola.

La nobildonna scompare a 17 anni di distanza dalla morte del marito Alberto Tixon, e lascia nel dolore i figli Leonardo e Luisa. Il duca Alberto in città è stato per decenni figura di riferimento della politica, della cultura e dello sport maddalonese, dando un contributo alla crescita culturale e sociale oltre che sportiva. Negli ultimi anni la nobile famiglia si è affermata anche come produttori di vino: appartiene a loro infatti il primato di più grande produttore vinicoli del Greco di Maddaloni .