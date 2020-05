La MotoGP costretta a cancellare i gran premi di Silverstone e Phillip Island

Brutte notizie per gli amanti della MotoGP, infatti oggi è stato reso ufficiale la cancellazione di due tappe molto importanti. La prima è il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna. Pensate che questa tappa si correva dal lontano 1949( alla fine della stagione il campionato lo vinse Leslie Graham). La seconda tappa annullata e quella di Phillip Island in Australia.

Queste sono state le dichiarazioni di Carmelo Ezpelete- Ceo della società organizzatrice Dorna Sports-:” Siamo rattristati di dover annunciare la cancellazione di questi eventi iconici. Silverstone e Phillip Island sono sempre due dei weekend di gare più emozionanti della stagione, con entrambe le piste che non mancano mai nella loro promessa di offrire alcune delle corse più vicine nel nostro campionato. Ringrazio i fan per la loro comprensione e pazienza mentre aspettiamo che la situazione migliori. Non vediamo l’ora di tornare a Silverstone e Phillip Island l’anno prossimo per altre incredibili battaglie”.