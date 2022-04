La Movida a Caserta.Gianfranco Paglia : presto volteremo pagina , sarà’ una citta’ più sicura e con più controlli”

Caserta. Si e’ da poco conclusa a Villa Vitrone la conferenza stampa di approfondimento dell’ ordinanza n.12 del 08/04/2022 avente in oggetto :”disciplina della vendita e del consumo di bevande e orario degli esercizi pubblici sul territorio comunale” .

Erano presenti ,il delegato alla sicurezza del Comune di Caserta Gianfranco Paglia,L Assessore Enzo Battarra ( in rappresentanza del Sindaco Marino e Vicesindaco Casale entrambi positivi al Covid) e alcuni rappresentanti di associazioni di categoria e di commercianti del centro storico )

I lavori sono stati aperti da Carlo Marino ed Emiliano Casale i quali,sono intervenuti telefonicamente per ringraziare i presenti e sottolineare il loro impegno affinché la movida casertana torni ad essere esclusivamente motivo di svago e divertimento .

Durante la conferenza stampa sono stati affrontati diversi argomenti , dai prezzi dei parcheggi molto cari alla precaria illuminazione pubblica , in questo ultimo caso e’ stato proprio Enzo Battarra a spiegare ai presenti che presto , grazie anche ad un finanziamento intercettato dall’ amministrazione comunale , il problema illuminazione sarà’ definitivamente risolto .

La parola poi e’ stata presa da Gianfranco Paglia il quale,in modo molto pacato ma deciso ha spiegato ha parlato di progetti futuri “ ieri mi sono visto con il Questore – ha dichiarato- e vi posso assicurare che nel giro di poco tempo volteremo definitivamente pagina . Ci saranno più controlli sul territorio e sanzioni per chi non rispetterà’ le regole e non mi riferisco solo alla movida violenta . E’ una battaglia che dobbiamo vincere tutti insieme , Polizia Locale , Associazioni di categoria , di commercianti e anche la Stampa. Presto – continua Paglia – San Leucio e Vaccheria diventeranno a traffico limitato , e d’ accordo con il Sindaco puntiamo ad istallare almeno altre 54 telecamere da aggiungere alle 12 già’ presenti . Naturalmente dovranno tutte funzionare efficacemente.

Paglia poi ha spiegato che nei prossimi giorni, appena il Sindaco Carlo Marino risulterà’ essere negativo al Covid ,si recherà’insieme al primo cittadino presso i gestori del parcheggio sotterraneo della Reggia per concordare con loro un piano che preveda una messa in sicurezza dell’ area e magari una modifica sui prezzi e gli orari del parcheggio .