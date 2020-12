L’A.N.D.I.S Campania ha organizzato per venerdi’ 11 dicembre un incontro on line sulla didattica a distanza

La sezione regionale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – A.N.DI.S. – della Campania ha organizzato, venerdì 11 dicembre 2020, un Incontro on line su “LA DIDATTICA A DISTANZA – Metodologie e tecnologie per la DaD e l’e-Learning”.La sezione regionale dell’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici – A.N.DI.S. – della Campania ha organizzato, venerdì 11 dicembre 20220, un Incontro on line su “LA DIDATTICA A DISTANZA – Metodologie e tecnologie per la DaD e l’e-Learning”.

Sezione Regionale ANDIS Campania

LA DIDATTICA A DISTANZA

Metodologie e tecnologie per la DaD e l’e-Learning

Venerdì 11 Dicembre 2020 – ore 16.30 – Incontro on line

Ore 16.30

Apertura dei lavori e saluti

Paolino Marotta, Presidente ANDIS Nazionale

Gregorio Iannaccone, Direttivo ANDIS Nazionale

Introduzione

Rossella De Luca e Nino Petrosino, Responsabili Nazionali ANDIS Formazione

Ore 17.00

Interviene:

Emiliano Barbuto: Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “ Galileo – Di Palo”- Salerno

Ore 18.00

Question time

Conclusioni – Pasquale La Femina: Presidente Regionale ANDIS Campania

Modera – Antonella Serpico: Responsabile Regionale ANDIS Formazione