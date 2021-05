la Normanna Aversa Academy riconferma tutto lo staff tecnico

Squadra che vince non si cambia. Dopo una stagione esaltante, la prima in Serie A3 per la Normanna Aversa Academy, ecco che la dirigenza guarda al futuro con un obiettivo ben chiaro: raggiungere quanto prima la promozione nella categoria superiore. Sono ancora vive nella memoria di tutti gli appassionati normanni le imprese compiute nel girone di ritorno e da quelle emozioni bisogna ripartire per costruire le fondamenta per l’annata 2021-22.

La società della Normanna Aversa Academy non ha mai ‘staccato la spina’, anzi già dal primo giorno dopo gara 3 della post season con Pineto si è attivata per migliorare il roster in vista della nuova avventura nella terza serie del volley italiano. Se per gli atleti bisognerà ancora attendere qualche giorno per le prime ufficializzazioni lo stesso non si può dire per lo staff tecnico che è stato riconfermato dato l’ottimo lavoro svolto e per aver regalato il sogno chiamato play off.

A guidare la Normanna Aversa Academy, in qualità di timoniere in panchina, ci sarà ancora coach Giacomo Tomasello che si è fatto apprezzare per l’immensa professionalità e disponibilità. Ha saputo gestire un gruppo costruito ex novo e nonostante qualche difficoltà ad inizio stagione ha scalato, con i suoi ragazzi, la classifica giornata dopo giornata meritandosi, di fatto, il rinnovo del contratto con la società aversana.

Al suo fianco ci sarà, ovviamente, anche Rosario Angeloni che sta continuando a lavorare, anche in questi giorni, con addosso la maglia della Normanna per cercare qualche talento dal settore giovanile che possa essere già pronto per il grande salto in Serie A3.

Un capitolo a parte lo merita il direttore sportivo, Alberico Vitullo, che sta già costruendo un roster che cercherà di migliorare la posizione di classifica dell’ultima stagione, con uno sguardo puntato sull’A2. Non poteva che restare nella famiglia normanna anche il team manager Pasquale Moschetti, volto della pallavolo normanna che è stato un perno fondamentale della Normanna in questa ultima annata agonistica.

Completeranno lo staff tecnico il preparatore atletico Alessandro Micheloni, il fisioterapista Giuseppe Menale e lo scoutman Giovanni Colasanto.