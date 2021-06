La Normanna Aversa, continua a costruire la squadra

Gabriele Calitri sarà il libero della Normanna Aversa Academy anche nella stagione 2021-22. Il 25enne pugliese (è nato a Foggia) ha conquistato il rinnovo del contratto che lo lega alla società normanna a suon di prestazioni monstre e di un campionato che lo ha visto spesso tra gli artefici di vittorie fantastiche che hanno permesso al gruppo guidato da coach Tomasello di conquistare i play off promozione dopo un girone di andata non proprio esaltante.

La difesa del campo aversano sarà ancora affidata a lui, che si è fatto apprezzare sia sotto l’aspetto sportivo che su quello umano: è un ragazzo eccezionale che ha amato la nostra città e si è fatto voler bene in questi mesi di permanenza in provincia di Caserta. Chissà se indosserà ancora quella maglia numero 4 che gli ha portato fortuna nell’ultimo campionato e che ha avuto anche nella precedente stagione in A3 nella città di Palmi con la Golem.

Calitri sarà alla sua quarta stagione in Serie A visto che ha giocato tra i ‘professionisti’ anche a Matera nell’annata 2014-15. Ha disputato un campionato da applausi con percentuali sempre altissime in ricezione (con picchi anche del 57% in ricezione perfetta) e ora diventa uno dei punti fissi del sestetto aversano (nella stagione 2020-21 è sempre stato titolare) in vista dell’obiettivo, già annunciato, della rincorsa alla promozione nella categoria superiore dell’A2.

In questa settimana arriveranno gli ultimi annunci e poi da lunedì prossimo (7 giugno) si partirà con i nuovi innesti fino al colpaccio che sarà presentato in conferenza stampa il prossimo 14 giugno nella sede della Normanna Aversa Academy.