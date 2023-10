La nuova figura dello psicologo di base in un convegno alla Biblioteca diocesana

Si è svolto presso la Biblioteca Diocesana di Caserta un importante convegno dal titolo “La psicologia e le fragilità. In particolare la nuova figura dello psicologo di base”. Il convegno è stato moderato dalla Dott.ssa Beatrice Crisci e sono intervenuti l’avv. Paolo Colombo, la Prof.ssa Lucia Ariemma, il Prof. Alessandro Frolli, la Dott.ssa Antonietta Grandinetti, il Dott. Roberto Malinconico e l’On. Gennaro Oliviero. Durante il convegno è stata evidenziata l’importanza della psicologia per i soggetti fragili, per far fronte alle situazioni di disagio, accentuate dalla pandemia da Covid-19. In particolare la rilevanza dello psicologo di base, nuova figura istituita per la prima volta in Italia dalla Regione Campania che,come per il tema dell’agricoltura sociale e il Dopo di Noi, ha svolto un ruolo di apripista. Si è sottolineata, poi, la necessità di un approccio interdisciplinare e la centralità della scuola. A riguardo, il presidente del Consiglio Regionale l’On. Gennaro Oliviero, ha annunciato che sarà posto all’ordine del giorno del prossimo consiglio l’istituzione dello psicologo scolastico; questo per venire incontro sempre più alle situazioni di bisogno dei cittadini della Campania e per valorizzare la figura dello psicologo che deve avere un valore e una portata sempre piú ampia.