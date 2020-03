La OP Domitia Felix dona apparecchiature mediche all’ospedale di Sessa Aurunca

La OP Domitia Felix, un gruppo di imprenditori agricoli che lavora nell’ambito della valorizzazione dei prodotti agricoli locali, ha donato, in questo momento di difficoltá, all’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca un ventilatore polmonare ed altre apparecchiature per il Reparto di Rianimazione, al fine di assistere coloro che dovessero averne bisogno in seguito ad un eventuale contagio da Coronavirus. Il Presidente e i soci si sono attivati dando un importante contributo che permetterà di migliorare il lavoro nella struttura ospedaliera, lo stesso presidente, anche vice presidente della Confcommercio Caserta, Umberto Cinque, in merito alla donazione, dichiara: ” In questo periodo di estrema difficoltà e di incertezza per la salute, in un territorio martoriato come quello del litorale, intendiamo fare la nostra parte, distanti da logiche politiche ma per il bene del nostro territorio “.