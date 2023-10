La Paperdi Caserta comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Maurizio Bartocci, che esordirà sulla panchina bianconera in occasione della partita con la Fiorenzuola Bees in programma mercoledì 1 novembre.

Maurizio Bartocci è nato a Caserta dove ha iniziato la sua carriera di tecnico nelle fila della Juvecaserta prima come allenatore delle giovanili e, poi, come assistente di coach Franco Marcelletti con cui ha vinto lo storico scudetto del 1991. Diventato head coach dei bianconeri nel 1993, coach Bartocci ha poi diretto la squadra casertana in A2 nella stagione 1997/98. Gli anni successivi lo hanno visto sulla panchina di Avellino e Napoli, società in cui ha svolto le funzioni di assistente fino alla stagione 2007/2008 prima di assumere il ruolo di capo allenatore dello stesso club. Scafati, Jesi, San Severo, Chieti, Latina, Barcellona Pozzo di Gotto, Lecco e Torrenova.