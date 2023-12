La Paperdi Caserta torna a giocare al Palajacazzi di Aversa per la dodicesima giornata del Girone A del campionato di serie B nazionale. La squadra guidata da Ciro Dell’Imperio con Maurizio Bartocci come Senior Assistant sarà di scena nell’anticipo del sabato contro la Logiman Pallacanestro Crema, uno dei roster più giovani dell’intero campionato. Tra i bianconeri ancora out Niccolò Moffa ed Alfonso Zampogna, da valutare le condizioni di Nicola Mei, colpito da un virus influenzale, mentre sarà regolarmente in campo Fatih Mehmedoviq dopo la brutta botta subita al volto nel match di Rieti della scorsa settimana.

«Con Crema – sottolinea coach Ciro Dell’Imperio – domani, sabato, ci aspetta sicuramente una partita importante. Sappiamo di giocare contro una squadra giovane, di talento, che del dinamismo e dell’atletismo fa il suo marchio di fabbrica. Squadra ben strutturata, profonda nelle rotazioni e con ottime individualità come Oboe, Ianuale, Stepanovic e Tsetserukou, che rendono Crema pericolosa sia dal perimetro che nel pitturato. Squadra dunque che, anche se giovane, – prosegue il tecnico bianconero – ha una determinata identità, capace di correre il campo ed allo stesso tempo trovare diverse soluzioni vantaggiose a metà campo. Noi veniamo da una sconfitta sabato contro Rieti che, inutile dirlo, brucia non poco. Da lunedì siamo tornati in palestra ed abbiamo provato a lavorare e a ripartire da quanto di buono fatto nella gara con i reatini. L’obiettivo – conclude Dell’Imperio – è sicuramente quello di avere continuità e fluidità di gioco nell’arco dei quaranta minuti, cercando di essere lucidi, cinici e fiduciosi nei momenti topici della gara, provando ad avere grande attenzione alla cura dei dettagli e al rispetto delle regole che ci siamo dati. Ho grande fiducia nei ragazzi che hanno lavorato bene in settimana e sono sicuro che faranno del loro meglio per provare a portare a casa la vittoria».

La sfida tra la Paperdi e la Logiman Pallacanestro Crema inizierà alle 20.30 di domani 2 dicembre e sarà diretta da Davide Galluzzo di Brindisi e Cosimo Grieco di Matera. Trittico tutto originario di Napoli al tavolo, con Laura Barone come segnapunti, Alfonso Laudati al cronometro e Bruno Senese ai 24”.

Come di consueto, saranno attive le due navette organizzate dalla società in collaborazione con l’Air Campania. I bus per il palajacazzi di Aversa partiranno dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Caserta alle ore 19.00 di domani. La partenza per il rientro a Caserta è prevista per la fine della gara.

Oltre al match tra i bianconeri e la Logiman, la dodicesima giornata del girone A di Serie B Nazionale inizierà stasera con la sfida tra SAE Scientifica Legnano ed NPC Rieti. Domani alle 17.00 di scena BPC Virtus Cassino e Lissone Interni Brianza Casa Basket, alle 18.00 palla a due tra Fiorenzuola Bees e Geko PSA Sant’Antimo mentre, in contemporanea a Caserta e Crema, la partita tra Rimadesio Desio e Paffoni Fulgor Omegna. Quattro le partite previste invece per il 3 dicembre: Del Fes Avellino-Akern Libertas Livorno alle 17.00, Caffè Toscano Pielle Livorno-Solbat Piombino e Bakery Basket Piacenza-Lars Virtus Arechi Salerno alle 18.00 ed il derby di Montecatini tra Fabo Herons e Gema alle 19.00.

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Questa la classifica attuale: Fabo Herons Montecatini 18, Akern Libertas Livorno, Gema Montecatini 16, Caffè Toscano Pielle Livorno, Solbat Piombino 14, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Paffoni Fulgor Omegna, Del Fes Avellino, Logiman Pallacanestro Crema 12, SAE Scientifica Legnano, Rimadesio Desio, Bakery Basket Piacenza, Geko PSA Sant’Antimo, BPC Virtus Cassino 10, Fiorenzuola Bees 8, Lars Virtus Arechi Salerno 5*, NPC Rieti 4, Paperdi Caserta 2.