La Paperdi Caserta torna fra le mura amiche nell’ottava giornata di Serie B Nazionale. Domani, domenica 5 novembre, ci sarà il debutto al PalaJacazzi del nuovo allenatore Maurizio Bartocci, che vorrà provare a salutare il suo pubblico con un successo contro la Gema Montecatini di Marco Del Re, attualmente nel gruppone ad otto punti in classifica e reduce dal ko contro la Akern Libertas Livorno. Per i bianconeri non ci sarà il nuovo innesto Dino Butorac, che si unirà ai compagni dalla giornata di martedì.

«Montecatini – osserva coach Bartocci nel presentare la gara con la Gema – è un giusto mix tra talento e fisicità, una squadra con un quintetto molto forte, con cestisti con tanti punti nelle mani che gioca una pallacanestro briosa, veloce, rapida con tantissime soluzioni in attacco. Per quanto riguarda noi – conclude il tecnico bianconero – in questo periodo stiamo cercando di rimettere a posto un po’ gli equilibri della squadra e, soprattutto, avere un’intensità che ci possa permettere di contrastare l’atletismo e la velocità della compagine toscana».

Il confronto tra la Paperdi e la Gema Montecatini inizierà alle ore 18.00 e sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Gianluca Cassiano di Roma e Silvio Faro di Tivoli (Roma). Come segnapunti ci sarà Concetta Lillo di San Prisco (Caserta), al cronometro Manuela Leone di Casagiove (Caserta) e ai 24” Daniela D’Andrea di Caserta.

Oltre alla sfida tra la Paperdi Caserta e la Gema Montecatini, l’ottava giornata di campionato partirà oggi. 4 novembre. alle 20.30 con il match tra Lissone Interni Brianza Casa Basket ed Akern Libertas Livorno. Domani, alle 17.00, palla a due di BPC Virtus Cassino-Del Fes Avellino e Lars Virtus Arechi Salerno-SAE Scientifica Legnano, mentre contemporaneamente al match del PalaJacazzi si terranno Caffè Toscano Pielle Livorno-Rimadesio Desio, NPC Rieti-Fiorenzuola Bees, Bakery Basket Piacenza-Logiman Pallacanestro Crema, Fabo Herons Montecatini-Paffoni Fulgor Omegna e Solbat Piombino-Geko PSA Sant’Antimo.

La diretta della gara tra la Paperdi e la Gema Montecatini sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Questa la classifica attuale: Caffè Toscano Pielle Livorno, Fabo Herons Montecatini, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Del Fes Avellino 10, Logiman Pallacanestro Crema*, Solbat Piombino, Geko PSA Sant’Antimo, Rimadesio Desio, Akern Libertas Livorno, Gema Montecatini, SAE Scientifica Legnano 8, Fiorenzuola Bees, Bakery Basket Piacenza 6, Paffoni Fulgor Omegna*, Virtus Cassino 4, Paperdi Caserta, NPC Rieti 2, Lars Virtus Arechi Salerno 1**