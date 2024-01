La Paperdi Caserta vuole riaccendere la propria speranza di salvezza

Di Simona Tartaglione

La Paperdi Caserta cerca la tanto agognata vittoria nella diciannovesima giornata di campionato del girone A di Serie B per riaccendere le proprie speranze di salvezza. La squadra di Ciro Dell’Imperio sarà impegnata domani pomeriggio, 21 gennaio, al Palazzetto intitolato a Carmine Longo di Pellezzano contro la Virtus Arechi Salerno, penultima in classifica con sette punti, prima delle due partite casalinghe in fila che si giocheranno nel palazzetto dell’Istituto Buonarroti.

Coach Ciro Dell’Imperio non nasconde che «quella di domenica, senza ombra di dubbio, rappresenta una partita fondamentale per il prosieguo del nostro campionato. Sappiamo di affrontare una compagine, quella di Salerno, che vanta nel proprio roster individualità importanti come Spizzichini, Staselis, Kekovic e Acunzo, che garantiscono appunto ai salernitani una pericolosità sia a livello perimetrale che nel pitturato. In questa settimana – conclude il tecnico casertano – abbiamo lavorato con i ragazzi in palestra con grande intensità e grande voglia per arrivare alla partita di domenica con quell’atteggiamento e quella fame che saranno indispensabili per portare a casa i due punti».

Il match tra Lars Virtus Arechi Salerno e Paperdi Caserta sarà diretto da Alberto Rizzi di Trissino, in provincia di Vicenza, ed Helmi Tognazzo di Padova. Al tavolo trittico proveniente dal salernitano: Giuseppina La Rocca di Pontecagnano Faiano sarà il segnapunti, Vincenzo Grimaldi di Sarno il cronometrista e Valentina Romano di Salerno l’addetta ai 24 secondi.

Il match del Pala Carmine Longo inizierà alle ore 18.00, e si svolgerà in contemporanea con Bakery Basket Piacenza-BPC Virtus Cassino, Del Fes Avellino-Caffè Toscano Pielle Livorno, Gema Montecatini-Geko PSA Sant’Antimo e Akern Libertas Livorno-Paffoni Fulgor Omegna. Quattro invece gli anticipi di oggi, sabato: Lissone Interni Brianza Casa Basket-Solbat Piombino e Rimadesio Desio-Fiorenzuola Bees alle 20.30, mentre Logiman Pallacanestro Crema-SAE Scientifica Legnano ed NPC Rieti-Fabo Herons Montecatini inizieranno alle 21.00.

La diretta della gara sarà trasmessa in streaming sul web sulla piattaforma LNPPass per gli abbonati al servizio ed in radiocronaca sulle frequenze di Radioprimarete Caserta. Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Paperdi Juvecaserta 2021 (Instagram e Facebook).

Questa la classifica: Fabo Herons Montecatini 28, Akern Libertas Livorno, Caffè Toscano Pielle Livorno 26, Gema Montecatini 24, Lissone Interni Brianza Casa Basket, Solbat Piombino, Logiman Pallacanestro Crema, Geko PSA Sant’Antimo 20, Virtus Cassino, Paffoni Fulgor Omegna 18, SAE Scientifica Legnano, Fiorenzuola Bees, Del Fes Avellino, Bakery Basket Piacenza, Rimadesio Desio 16, NPC Rieti 12, Lars Virtus Arechi Salerno 7*, Paperdi Caserta 2

* tre punti di penalizzazione