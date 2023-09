La Paperdì ha tagliato stasera il nastro della nuova stagione,

Una serata di luci diverse, di nuovi inizi, in cui la città si stringe intorno alla squadra, in cui la storia passata e quella ancora da scrivere divengono una cosa sola e si tingono di bianconero. La Paperdì Caserta ha tagliato stasera il nastro della nuova stagione, di quello che è un lungo cammino all’orizzonte, con la presentazione al Sindaco della città Vanvitelliana Carlo Marino in quel di Palazzo Castropignano, e a seguire con l’evento, aperto ai tifosi, in Piazza Ruggiero, dove al colore e al calore si sono aggiunti musica e luci al neon.

Nell’evento davanti alle autorità cittadine, è stata forte l’emozione che ha attraverso tutti gli intervenuti. Storia e tradizione sono stati il filo rosso che ha congiunto il primo cittadino casertano al presidente Francesco Farinaro e a tutta la squadra e allo staff presenti. “Servirà grinta, voglia e capacità di stare insieme, con divertimento e piacere, perchè la città crede in questa squadra e in questo progetto. Una storia che dal passato insegna che è possibile dare una speranza ai giovani tramite lo sport”. Sono queste le parole di Carlo Marino, un incoraggiamento ai bianconeri in vista dell’esordio di Desio di sabato prossimo, a cui fanno da eco quelle del presidente Farinaro che sottolinea la grande gioia “per l’essere tornati dopo tanto tempo nella casa comunale, a rinsaldare un rapporto che qualcuno credeva inariditosi da tanto troppo tempo, e che ora può rinascere e guardare al domani”. Più concentrato sul campo è il Direttore Generale Nando Gentile, che evidenzia “il valore della maglia che deve essere ben chiaro a tutti i componenti della squadra, perché la città aspetta questi giocatori, si aspetta da loro un campionato di alto livello, a testimonianza del grande lavoro iniziato tempo fa insieme a Francesco Farinaro e che ora vive una nuova fase ed è proiettato a nuovi obiettivi”. La chiosa, prima della festa in piazza, è affidata a Gianfranco Maggiò, il Presidente dello storico scudetto Phonola del 1991, che proiettato alle difficoltà che la squadra di coach Luise affronterà – o meglio già sta affrontando – evidenzia come “il carattere si forma e si mostra nei momenti di maggiore avversità, e servirà molto più del 100% per venire a capo della situazione e portare a casa risultati importanti. Bisogna darci dentro”.

Oltre ai giocatori, al Direttore e allo staff tecnico, al Sindaco Marino viene presentato tutto l’organigramma societario della Paperdì, dai dirigenti Carlo Giannoni, segretario generale del club, e Gianfranco Natale, responsabile relazioni esterne ed istituzionali, a Domenico Pezzella, responsabile organizzativo, Franco Spacciante, responsabile organizzativo del settore giovanile, Arianna Giardino, direttore amministrativo ed Alex Di Lauro Responsabile acquisti.

Quando poi l’evento si sposta in piazza Ruggiero, con la splendida conduzione di Sante Roperto e Jolanda De Rienzo, ecco che alla presenza dei tifosi vengono presentati, oltre ai giocatori, anche gli sponsor che sono parte integrante e fondativa del progetto bianconero. In ordine, le parole di Vincenzo Di Leva, amministratore unico del nuovo Title Sponsor Paperdì srl, Giovanni Lupo, responsabile marketing del gruppo Multicedi per Decò e Francesco Mancuso, marketing manager del gruppo McArthur Glen – La Reggia Designer Outlet, tracciano la via di un progetto che si svilupperà nel tempo e che potrà contare su solide basi.

In chiusura, dopo musica e spunti interessanti, le parole di Olga Diana, vice presidente della Provincia di Caserta e di Gerardo Palmieri, direttore Agis, affrontano senza paura la questione palazzetto. “Faremo il possibile per provare a chiudere i lavori a Novembre” sottolinea Palmieri, in quello che è forse un sogno, ma che regala ai tifosi casertani la speranza di poter vedere ancor più da vicino la propria squadra molto prima del previsto.

Finite le celebrazioni, si torna in palestra da domani mattina a lavorare, mancando sempre meno all’esordio di sabato sera a Desio.