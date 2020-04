La Pasqua solidale della Pro Loco “San Michele” di Maddaloni

Nei giorni scorsi sono state raggiunte 60 famiglie e oggi si completerà il giro di consegne per garantire, per quel che è possibile, una Pasqua dignitosa a tutti, anche a quella fascia di cosiddetti nuovi poveri o temporaneamente in difficoltà che mai prima d’ora avevano avuto bisogno di aiuto. E la Pro Loco San Michele – Città di Maddaloni ha voluto dare il suo fattivo contributo a quanti stanno attraversando un momento di seria difficoltà economica.

La beneficenza non si ostenta, si fa in silenzio e con il cuore, la solidarietà non vuole proclami – ha dichiarato la Presidente Concetta d’Albenzio, ma vogliamo pubblicamente ringraziare invece quanti ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa. Tanti esercenti cittadini che meritano una menzione. Nell’ attesa di riabbracciarci tutti e tornare a condividere momenti felici per la nostra città porgiamo gli auguri di Buona Pasqua.

Ringraziamo di cuore le ditte:

Pasta Ferrara

I.C.A.A. Srl di Della Peruta Vincenzo

Le Specialità Italiane Srl

Sweet & Company Srl

Giovanni Fasano

Sughi Mugnano

Farine Molino Caputo

Per le importanti donazioni

Ringraziamo ancora i ragazzi che hanno collaborato alla raccolta

Angelino Antonio

Giusy Vallo