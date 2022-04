La Pasqua solidale di Fratelli d’Italia. Sabato doneranno uova di cioccolato ai bambini

Maddaloni – Le iniziative del gruppo consiliare Fratelli d’Italia continueranno in questa settimana sul territorio maddalonese. Saremo infatti presenti per la donazione delle uova pasquali ai più piccoli anche sabato 16.04.2022 a Montedecoro nello spazio antistante la Villetta comunale dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e in via Appia nei pressi dell’oratorio dalle 17.00 alle 18.00. Volevamo fare tappa anche in via Cancello, ma non abbiamo trovato un’area pubblica che potesse ospitarci , ma è nostra intenzione programmare, avendo più tempo a disposizione, eventi anche in questa zona.

Abbiamo scelto le periferie perché abbiamo sempre sostenuto che sono ricchissime di umanità. Qui si cresce con l’idea di partire e da grandi si finisce per ritornarci.

Le periferie sono luogo dove si impara e pratica la convivenza, la tolleranza, la civiltà, lo scambio e la crescita.

Il disagio urbano purtroppo è una sofferenza che in alcuni momenti si acuisce e forse oggi è ancora più tangibile. Bisogna lavorare sulla dignità dei luoghi per rendere “grande” una città. Un quartiere ben costruito è un gesto civico. Abbiamo più volte rappresentato i disagi delle comunità più decentrate e chiesto che qui potessero essere previsti spettacoli itineranti e rappresentazioni culturali. Abbiamo ricevuto promesse che poi sono state disattese. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di portare un momento di solidarietà e un dolce sorriso partendo proprio da qui, perché questi luoghi ci appartengono, ci rappresentano e intendiamo prendercene cura.

Inoltre nel pomeriggio di sabato alle ore 18.30 ci sarà un saluto con i tesserati di Fratelli d’Italia per lo scambio degli auguri pasquali presso i locali di Via F. Imposimato.