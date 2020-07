Aeronautica Militare- Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare

Comunicato Stampa n° 8/2020

La patrona degli aeronauti a Caserta

Il programma della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare

Dal 24 al 26 luglio, la statua della Madonna di Loreto sarà esposta al Sacrario ai caduti dell’A.M. e nella Cappella Palatina della Reggia di Caserta

Caserta, 23 luglio 2020 – Nell’ambito delle celebrazioni organizzate per l’anno giubilare concesso da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto quale “Patrona degli Aeronauti”, venerdì 24 luglio 2020, l’Effige Sacra della Madonna di Loreto arriverà a Caserta presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, proveniente dall’Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).

Un pellegrinaggio che sarebbe dovuto avvenire nel mese di maggio ma che, a causa dell’emergenza epidemiologica per il COVID 19, è stato interrotto ed è ripreso di recente anche quale prezioso momento di riflessione sulla serietà che un’attività così complessa come il volo richiede: passione, attenzione e professionalità sono tutti elementi indispensabili affinché la sicurezza del Paese venga sempre garantita.

La “Santa Patrona degli Aeronauti”, rappresentata da una piccola statua, preziosamente vestita e contenuta in una teca di rovere, ha iniziato il suo “viaggio” il 5 gennaio 2020, partendo dal 37° Stormo di Trapani e farà visita a tutti gli Enti della Forza Armata dislocati sul territorio nazionale.

A Caserta, il programma predisposto dalla Scuola Specialisti, va ad arricchire il fine settimana cittadino tradizionalmente dedicato ai festeggiamenti di Sant’Anna, patrona della città.

Nel dettaglio:

Sabato 25 luglio – APERTURA STRAORDINARIA DEL SACRARIO AI CADUTI A.M. IN PIAZZA GRAMSCI (CE), NEI PRESSI DELLA REGGIA DI CASERTA.

La Sacra Effige della Madonna di Loreto sarà esposta al pubblico dalle 10:30 alle 12:30.

L’accesso sarà contingentato, nel rispetto delle misure di prevenzione per il COVID 19 e consentito soltanto con la mascherina indossata.

Nell’occasione sarà possibile ammirare la chiesa di Santa Filomena, Sacrario dell’Aeronautica Militare, nota come “La Rotonda” per la sua particolare forma architettonica, adornata con alcuni tessuti a marchio “San Leucio Silk” realizzati nel solco della tradizione dell’antica arte serica di San Leucio e donati alla Scuola Specialisti, per il sacrario ai caduti, da Maria Assunta Giaquinto del setificio Silk and Beyond.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione del sacrario di recente intrapreso con il restauro delle facciate e l’apposizione di una targa esplicativa per contribuire alla riscoperta e alla conoscenza del sito.

Domenica 26 luglio – SACRA EFFIGE IN MOSTRA NELLA CAPPELLA PALATINA DEL PALAZZO REALE DI CASERTA e CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA CON INIZIO ALLE ORE 11:00

L’effige sacra sarà collocata nella cappella palatina a partire dalle ore 9:00 fino alle 12:00. Alle ore 11:00, sarà celebrata una Santa Messa alla presenza dei turisti del plesso vanvitelliano che vorranno intervenire, di una rappresentanza di personale della Scuola e delle associazioni d’arma oltre ad alcune autorità civili e militari cittadine.

La Sacra Effige, giunta in Campania, presso il 9° Stormo di Grazzanise (CE), lo scorso 22 luglio lascerà poi la città di Caserta, lunedì 27 luglio per raggiungere il Comando Aeroporto di Capodichino (NA) e proseguire così il suo viaggio.

***

La Madonna di Loreto è Patrona degli Aviatori da quasi cento anni, esattamente dal 1920, quando venne proclamata “Aeronautarum Patrona” da Papa Benedetto XV. La tradizione lauretana del trasporto in volo da Nazareth della Casa di Maria rendeva “ovvia” la scelta della Madonna di Loreto quale Patrona degli aeronauti, cioè di tutti i viaggiatori in aereo e in special modo degli aviatori. Pittori ed ebanisti già nei secoli XVII XVIII raffiguravano la Santa Casa di Loreto sospesa su una nuvola con la Madonna in cima come fosse un pilota ad indicare la direzione.

In occasione del Giubileo Lauretano, l’Aeronautica Militare ha ideato il progetto di solidarietà “Un dono dal cielo” in sostegno degli ospedali pediatrici Gaslini di Genova, Santobono Pausilipon di Napoli e Bambino Gesù di Roma con varie iniziative concrete e una raccolta fondi volontaria tra il personale dell’Aeronautica Militare tesa a devolvere il corrispettivo di una o più ore di lavoro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i piccoli pazienti.

La Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare, con sede a Caserta, è un Istituto militare di istruzione per le attività di formazione basica iniziale, formazione tecnica specialistica, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione e ricondizionamento del personale dell’Aeronautica Militare, delle Altre Forze Armate, Corpi Armati e non dello Stato, nonché di personale di Forze Armate estere. Dipende gerarchicamente dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari.